بالوثائف- عقل: حركة حسابات سلامة تبلغ عشرات ملايين الدولارات ...بينما راتبه لا يتجاوز هذا المبلغ!

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غرد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل:

‏بالصورة ملايين💰 رياض_سلامة المنهوبة!

هذا مثال عن كيفية نهب مليارات💰 المودعين الأوادم؛ لبنانيين ومغتربين وأجانب!

مسؤولية توقيف المجرم رياض سلامة على عاتق القضاة: سهيل عبود، غسان عويدات، علي ابراهيم، زياد ابو حيدر، نقولا منصور، شربل ابو سمرا...

وكل سياسي "ساكت" هو مُرتشي! وشريك!

ملاحظة: راتب رياض سلامة ٢٥ألف$ شهرياً، بينما حركة حساباته بعشرات ملايين الدولارات... فضلاً عن مخالفات قانون النقد والتسليف واختلاس وتبييض أموال واثراء غير مشروع...