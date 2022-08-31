شرف الدين يكشف من يعرقل عودة اللاجئين!

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أكّد وزير المهجّرين عصام شرف الدين, أنه "من خلال القانون لا يحق للأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين التدخل بأي اتفاق ثنائي بيننا وبين سوريا بما خص العودة الطوعية للنازحين".

وأضاف, "العائلات السورية بدأت بالتواصل معنا من أجل العودة الطوعية إلى سوريا وبدأنا بتقديم اللوائح إلى الأمن العام".

وتابع, "بعض العراقيل أمام العودة معروفة وأبرزها مفوضية شؤون اللاجئين ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتخويف الذي هو أمر غير صحيح".

شوقال: "وضعنا خطة عمل الأولوية فيها للمخيمات بالتعاون والتنسيق مع السلطات السورية وأنا متفائل", كاشفًا, أن "الأسبوع المقبل سيكون هناك برنامج للعودة يتضمن عودة مئات العائلات خلال شهر".