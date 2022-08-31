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الإحتلال يُهدد بضرب محطات توليد الكهرباء في لبنان!

31
AUGUST
2022
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مصدر مقرب من 8 آذار كشف لـ "الديار" « أن رسالةً وصلت عبر قنوات ديبلوماسية خارجية للداخل اللبناني ، خاصة لبعض الجهات المواكبة لموضوع الترسيم، بأن «إسرائيل» تنبه من خلال تلك الرسالة بأن سيناريو لحرب عسكريةٍ مصغرة سوف يتلقاها لبنان في حال لم ينفذ ما أعلن عنه، كاشفاً أن أية عملية عسكرية تجاه دولة الكيان سوف يُردُ عليها بعملية عسكرية قد تطال المنشآت الحيوية عبر توجيه ضرباتٍ لها، خاصةً محطات توليد الكهرباء، والإطباق على المرافق العامة لا سيما مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، وقد يصل مستوى الضربات الى الحدود البرية والمداخل والمخارج على طول الحدود اللبنانية، ويسبقُ ذلك تهديدٌ لشركات الطيران الدولية عبر توجيه إنذار لها سيكون بمثابة تحذير بعدم القيام بأي طلعاتٍ ورحلاتٍ جوية، والأمر نفسه بالنسبة للسفن والمرافق التي سوف ترسو قبالة الشواطئ اللبنانية.

أضاف المصدر أن هذا السيناريو قد يكون مشهدًا من المشاهد التي سوف يقوم به «العدو الاسرائيلي»، كما أن من يعنيهم الأمر قد اتخذوا إجراءاتٍ مباشرة اتجاه كل تلك التحذيرات والتهديدات التي وصلت عبر قنوات ديبلوماسية لو تجرأ العدو على القيام بأي عملية عسكرية، واشار المصدر الى أن القيام بهذه العملية العسكرية على هذا النحو سيكون من قبل تجنب رد المقاومة عبر صواريخها التي ستصل إلى عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أن الكيان لا يريد توسيع دائرة الحرب مع لبنان، بل شد الخناق على الشعب اللبناني أكثر فأكثر، والذي يعاني من العام 2019 من مشاكل انسحبت على كل الملفات السياسية والاقتصادية والمعيشية.

الديار
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