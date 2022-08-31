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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 31 آب 2022

31
AUGUST
2022
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الأخبار: العراق: الفتنة تتنحّى... المأزق يتجدّد

الوسيط الأميركي يفاوض «توتال»... وتأجيل الاستخراج قد لا يمنع المقاومة من «جرعة تذكيرية» | هوكشتين: لا اتفاق بعد

 

 

الديار: لبنان يخطو نحو الفراغ الرئاسي.. والبلاد مشرعة على المجهول
ضغوط قصوى على ميقاتي وخشية من كباش دستوري كبير
«الكابيتال كونترول» يسقط بضربة الاجماع ولا صندوق نقد قريبا

 

 

البناء: العراق يتجاوز قطوع الحرب الأهليّة: الصدر يسحب أنصاره… والكاظمي يلوّح بخلو المنصب / الخامنئي: وقاحة واشنطن بأن تطالبنا بضمانات وكأننا نحن مَن انسحب من الاتفاق / بري يرسم خريطة الطريق اليوم… والكابيتال كونترول سرّ حكومة تصريف أعمال /

 

 

النهار: الغموض المقلق يحكم الانطلاقة الدستورية للاستحقاق

 

 

نداء الوطن: "قانون باسيل" يسقط... لا حماية للمصارف
آخر 60 يوماً في عهد "جهنّم": "تنذكر وما تنعاد"!

 

 

الجمهورية: اللجان توقف "الكابيتول اللصوصي"

الكابيتول كونترول يفجر الشارع

 

 

اللواء: تجدّد محاولات التفاهم على حكومة لتجنب «التهوُّر العوني»!
مزايدات تُعلِّق مناقشة «الكابيتال كونترول»... وشباب لبنان بين البطالة والتسرُّب المدرسي

 

 

 

l'orient le jour: Gebran Bassil tire dans toutes les directions

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