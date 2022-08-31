living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 31 آب 2022

31
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يتّهم مناصرو تيار المستقبل أحد نواب بيروت الجدد بمحاولة تقليد الرئيس سعد الحريري بلباسه وقصة شعرة وطريقة جلوسه وتكلّمه وينظمون حملات لمطالبته بالتوقف عن تقليده تحت عنوان أن “الأصلي غير التقليد” ودعوته للتغيير ما دام شعاره التغيير.


كواليس

لفت انتباه متابعين إعلاميين حجم الرهانات التي بناها كثيرون على الأحداث الدامية في العراق وتوقعاتهم باستمرارها وتحوّلها الى «انتفاضة عراقية بوجه إيران» وفق نظرية «الصراع بين النجف وقم» قد أصابهم الغضب والإحباط بوقف الأحداث وغابوا عن السمع.

 

 


نداء الوطن: خفايا

بعد أحداث العراق الأخيرة ذكرت معلومات أن بعض قياديي حزب الدعوة العراقي انتقلوا الى بيروت وقد شوهد عدد منهم في فنادق المدينة ومطاعم في وسط العاصمة.

 

أوساط سياسية تقول إن لديها معطيات تفيد بأن أحد المتمولين من نواب التغيير ملاحق بقضايا جنائية وتهريب ممنوعات في دول أميركا اللاتينية.

 

لا تزال بعض المصارف تقوم باحتساب رواتب مدير عام صندوق كبير على سعر 8000 ليرة باعتبار ان أموال الصندوق مودعة لديها.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
أخرت ضغوطات على إدارة بايدن لإحداث تأخير أو عرقلة في إعلان الاتفاق حول الملف النووي إلى ما بعد الانتخابات النصفية للكونغرس.


غمز
تحاول مصارف من الفئة الأولى، تمويل عملياتها، عبر عمليات نقدية داخلية وخارجية، بالتنسيق مع المصرف المركزي.


لغز
يشكو نواب في «تكتل التغييريين» من تباينات وانقسامات، من شأنها ألا تؤدي الى انتاج مواقف موحدة من الاستحقاقات المقبلة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout