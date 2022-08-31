أسرار الصحف ليوم الأربعاء 31 آب 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يتّهم مناصرو تيار المستقبل أحد نواب بيروت الجدد بمحاولة تقليد الرئيس سعد الحريري بلباسه وقصة شعرة وطريقة جلوسه وتكلّمه وينظمون حملات لمطالبته بالتوقف عن تقليده تحت عنوان أن “الأصلي غير التقليد” ودعوته للتغيير ما دام شعاره التغيير.



كواليس

لفت انتباه متابعين إعلاميين حجم الرهانات التي بناها كثيرون على الأحداث الدامية في العراق وتوقعاتهم باستمرارها وتحوّلها الى «انتفاضة عراقية بوجه إيران» وفق نظرية «الصراع بين النجف وقم» قد أصابهم الغضب والإحباط بوقف الأحداث وغابوا عن السمع.



نداء الوطن: خفايا

بعد أحداث العراق الأخيرة ذكرت معلومات أن بعض قياديي حزب الدعوة العراقي انتقلوا الى بيروت وقد شوهد عدد منهم في فنادق المدينة ومطاعم في وسط العاصمة.

أوساط سياسية تقول إن لديها معطيات تفيد بأن أحد المتمولين من نواب التغيير ملاحق بقضايا جنائية وتهريب ممنوعات في دول أميركا اللاتينية.

لا تزال بعض المصارف تقوم باحتساب رواتب مدير عام صندوق كبير على سعر 8000 ليرة باعتبار ان أموال الصندوق مودعة لديها.

اللواء: أسرار

همس

أخرت ضغوطات على إدارة بايدن لإحداث تأخير أو عرقلة في إعلان الاتفاق حول الملف النووي إلى ما بعد الانتخابات النصفية للكونغرس.



غمز

تحاول مصارف من الفئة الأولى، تمويل عملياتها، عبر عمليات نقدية داخلية وخارجية، بالتنسيق مع المصرف المركزي.



لغز

يشكو نواب في «تكتل التغييريين» من تباينات وانقسامات، من شأنها ألا تؤدي الى انتاج مواقف موحدة من الاستحقاقات المقبلة.