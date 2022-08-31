نداء الوطن: ميقاتي إلى بعبدا لإعادة تعويم حكومته...

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

يبدو أن الرئيس ميقاتي استشعر الحاجة الملحة لتشكيل حكومة جديدة تقي البلاد شرّ الدخول في صراع دستوري على الصلاحيات، وعلى هذا الأساس يتجه إلى قصر بعبدا هذا الأسبوع لمحاولة تدوير الزوايا الحادة مع الرئيس عون حيال طرح التعديل الوزاري بغية تسريع الخطوات الهادفة إلى إعادة تعويم حكومته لتكون كاملة الصلاحيات في إدارة مرحلة الفراغ الرئاسي.

ومن هذا المنطلق، أبدى أمس إصراره على تشكيل الحكومة "في أقرب وقت ممكن"، مؤكداً عدم ممانعته أن يبادر رئيس الجمهورية إلى "تسمية الوزيرين البديلين (لحقيبتي الاقتصاد والمهجرين) باعتبارهما من حصته"، مع التذكير في الوقت نفسه بأنه "في حاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لتنال الحكومة الثقة المطلوبة".