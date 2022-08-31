الديار: ضغوط قصوى تمارس على الرئيس المكلف لانجاز مهمته؟... قد يصبح بقاء الرئيس عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته دستوريا

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف الحكومة انها لم تتوقف، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان ضغوطا قصوى تمارس على الرئيس المكلف لانجاز مهمته.

واضافت المصادر : «كل الاوراق بات حلال لعبها بعد تصعيد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى دعما لميقاتي وطروحاته.

فاذا كان برأيهم تسليم صلاحيات الرئيس المسيحي لحكومة تصريف اعمال دستوريا، فعندها قد يصبح بقاء عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته دستوريا على اساس ان الضرورات تبرر المحظورات».

وشددت المصادر على ان «الوصول الى ٣١ تشرين الاول من دون تشكيل حكومة سيعني ان البلد سيكون مشرعا على كل السيناريوهات، ويتم حاليا التدقيق بكل منها، و»التيار الوطني الحر» وحزب الله سيكونان صفا واحدة بعكس ما يراهن البعض خاصة وان الحزب ممتعض حدا راهنا من آداء ميقاتي».