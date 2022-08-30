الحاج حسن بحث مع رئيس حركة النضال في واقع القطاع الزراعي

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زار نائب الأمين العام لـ"حركة النضال اللبناني العربي" طارق الداود، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن، وجرى البحث في واقع القطاع الزراعي في لبنان بشكل عام وفي البقاع الغربي وراشيا بشكل خاص وسبل دعم المزارعين في المنطقة وآلية تصريف محصول التفاح والعنب الذي تمتاز به المنطقة، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة وما يعانيه مزارعي القطاع".

وبحسب بيان "حركة النضال"، "أثنى الداود على الدور الذي يقوم به الحاج حسن في الوزارة رغم الإجحاف الحاصل بحق القطاع الزراعي من ناحية الموازنة الضئيلة وإهمال دعم القطاع على سنوات عدة، علماً أن هذا القطاع هو العمود الفقري لإقتصاد الوطن ويساهم في تأمين الأمن الغذائي للمواطن".