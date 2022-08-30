خاص - تأزيم لبناني إضافي بسبب العراق؟

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خاص tayyar.org -

لا تخفي أوساط سياسية رفيعة قلقها من إمكان أن تنعكس التحديات التي يواجهها العراق راهنا، سلبا على الوضع اللبناني الداخلي، ليس أقله إنطلاقا من ترابط مساريّ البلدين، سياسيا وديموغرافيا وتأثيرا.



وتكشف الأوساط عن إتصالات لبنانية حصلت في الساعات الأخيرة مع مسؤولين عراقيين من أجل الوقوف على حجم تداعيات ما يحصل ومدى إمتداداته الخارجية، وأن الجواب الأولي الذي وصل الى هؤلاء المسؤولين يرجّح أن منشأ الإرتجاجات العراقية داخلي بحت، وأن لا إمتدادات أو تأثيرات أو مداخلات خارجية.



وتشير الأوساط الى أن ما قيل عن أسباب وتغيّرات عقائدية – دينية تقف وراء العنف الحاصل قد يكون الغالب، لكن المعطيات في حاجة الى مزيد من التدقيق.



وترجّح ألا يتأثر لبنان مباشرة بالمتغيرات العراقية، مستبعدة أن تضفي تلك التطورات مزيدا من التعقيد والتأزيم على المشهد اللبناني.