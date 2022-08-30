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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 آب 2022

30
AUGUST
2022
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 الأخبار: العراق: عتبة الفتنة

باسيل: لا نعارض التوافق على رئيس | لبنان كرّس معادلة القوة وكلما تأخرت إسرائيل ستخسر أكثر

 

 

 

الديار: الامم المتحدة تهدد بوقف المساعدات اذا أصرَّ لبنان على «مقاربته» لملف النازحين
الدولة «تتحلل» والدبلوماسيون سينضمون للاضراب مع القضاة والمعلمين والقطاع العام
«التأليف الحكومي طوي» والتوافق رئاسيا مستحيل وبري يحدد خارطة الطريق غداً

 

 

 



نداء الوطن: ابتداءً من 1 أيلول... بري "لاعب رئاسي أساسي" في التأليف
ميقاتي إلى بعبدا... بمعيّة "حزب الله"!

 

 

 

 

النهار: عون "يستعرض" إنجازاته... وحليفه مع التعويم الحكومي

 

 

 


الجمهورية: بدأت مهلة الستين يومًا... ولا رئيس

 

 

 

 

البناء: خطر الفوضى يخيّم على بغداد بعد اعتزال الصدر إثر رفع الحائري الغطاء المرجعيّ عنه/ لبنان يستقبل أول أيلول مع العدّ التنازليّ في استحقاق الرئاسة ومهلة ترسيم الحدود / برّي لمشاورات حكوميّة واستكشاف رئاسيّ وكلمة غداً… ورعد لتعويم الحكومة/

 

 

 


اللواء: «الملف الحكومي» مستمر .. وحزب الله لتعويم الحكومة المستقيلة
عون يغمز من قناة برّي وميقاتي.. ومواجهة حول مواد الكابيتال كونترول

 

 

 


l'orient le jour: Tracy Chamoun à « L’OLJ » : Je souhaite être une présidente rassembleuse

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