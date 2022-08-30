أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 30 آب 2022

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البناء: خفايا وكواليس





خفايا

توقفت مصادر نيابية أمام دعوة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لتعويم الحكومة الحالية واعتبرتها دعوة لإنهاء الجدل حول حكومة جديدة والتخلي عن الرهانات المتقابلة على تغيير توازنات الحكومة القائمة حتى لو اقتضى الأمر إصدار مراسيم بتشكيل حكومة جديدة هي الحكومة الحالية ذاتها.





كواليس

تتريّث جهة إقليمية وازنة في إبداء تقييم نهائيّ لما يجري في العراق وما إذا كان ضمن خطة أم محاولة يائسة لقلب الطاولة أم لعب على حافة الهاوية في الربع الأخير من الساعة قبل التوصل الى اتفاق نهائيّ حول الملف النووي الإيراني، ورأت في إغلاق الحدود الايرانية مع العراق إشارة يمكن البناء عليها.



نداء الوطن: خفايا

لاحظت مصادر متابعة ردود فعل سلبية تجاه رواية «حزب الله» لدور وحداته الأولى في مرحلة التأسيس في العام 1982 لجهة نسبة بطولات غير مؤكد أنّهم قاموا بها خصوصاً في معارك خلدة بالإضافة إلى تعمّد نشر صورٍ من مخيم جنتا الذي كان أسّسه الإمام موسى الصدر وحركة أمل قبل أن يؤول إلى الحزب بعد انقلاب السيد حسين الموسوي على حركة أمل.

تتوقّع جهات سياسية أن تنتهي الحركة الجارية على مستوى دار الفتوى إلى خلق إطار جامع للنوّاب السنة يحمل توجهات الدار في ما يتعلق بتشكيل الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية وتسمية الرئيس الجديد.



اللواء: أسرار

همس

اتخذت قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب إجراءات احترازية، مع اقتراب استحقاقات أيلول وسط معلومات لديها من أن الوضع هناك يبعث على القلق..



غمز

فُهم من مصدر نيابي مقرب أن لا مبادرة حاسمة قريبة في ما خص الوضع الداخلي بانتظار انفراجات إقليمية..



لغز

يسجّل على مسؤول رسمي مساهمته بطريقة أو بأخرى بتعميق أزمة الكهرباء في لبنان

الجمهورية: اسرار



تحذيرات ممن بعض الاجراءات... ومخاوف!

تلقّت مراجع عليا في قطاع حيوي تحذيرات بضرورة إلغاء بعض الإجراءات الإدارية التي أعاقت مصالح اللبنانيين مخافة تعرّضها للملاحقة.

تسريبات متداولة لرئيس كتلة نيابية...

تداولَ مرجعان في مضمون تسريبة رئيس كتلة نيابية ومدى جدّيتها والتعامل معها في معالجة استحقاق مأزوم.

برودة غير طبيعية حيال استحقاق كبير

تسجّل برودة غير طبيعية حيال استحقاق كبير ولا أحد من القوى الخارجية البارزة والمؤثرة يُفاتح القوى المحلية بالمسألة جدّياً حتى اليوم.