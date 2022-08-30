نداء الوطن: أوساط حكومية: أي كلام عن ثلث معطل في مرحلة الشغور الرئاسي هو كلام غير دقيق... بري سيكون لاعباً أساسياً

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

إعتبرت أوساط حكومية عبر "نداء الوطن" على أنّ أي كلام عن ثلث معطل في مرحلة الشغور الرئاسي هو "كلام غير دقيق وفي غير محله"، وأوضحت أنه في الفراغ الرئاسي لن يحتاج أي فريق إلى ثلث معطل لأنّ تسلّم مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات رئيس الجمهورية سيجعل كل وزير قادراً على التعطيل إذا تمنّع عن توقيع أي من القرارات".

وتلفت الأوساط الانتباه إلى أنّ "الرئيس بري سيكون لاعباً أساسياً في المشهدين الرئاسي والحكومي ابتداء من أول أيلول"، موعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، موضحةً أنّ ذلك مرده بشكل رئيسي إلى تحكّم بري بمسألة تحديد موعد الدعوة لانتخاب الرئيس.

"ومن هنا فإنّ اللعبة ستصبح بيده لأنه متى دعا المجلس يتحوّل عندها إلى هيئة ناخبة ولن يكون بمقدور النواب التشريع أو منح أي حكومة جديدة الثقة، وهذا ما سيشكل عاملاً ضاغطاً على عون وميقاتي للإٍسراع في التأليف قبل توجيه رئيس المجلس النيابي الدعوة للبدء بدورات الانتخاب الرئاسي".