نداء الوطن: ميقاتي سيزور بعبدا هذا الأٍسبوع لوضع اللمسات التوافقية الأخيرة على عملية "التأليف"؟

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

مصادر مواكبة للمستجدات الحكومية، مؤكدةً أنّ "الرئيس نجيب ميقاتي سيزور الرئيس عون هذا الأٍسبوع لوضع اللمسات التوافقية الأخيرة على عملية التأليف بمعيّة الجهود التي تبذلها قيادة "حزب الله" لدفع الجانبين إلى تدوير الزوايا وتشكيل حكومة جديدة تستبق الفراغ الرئاسي".

وكشفت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ جهود "حزب الله" ترتكز على "استبعاد طرح توسعة الحكومة والمضي قدماً في إدخال تعديلات وزارية على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال الحالية بغية إعادة تعويمها لتصبح حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية في مرحلة الشغور الرئاسي"، مشيرةً إلى أنّ "كل ما يعني "حزب الله" هو تهيئة أرضية حكومية مستقرة لإدارة البلاد في هذه المرحلة...