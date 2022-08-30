living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: البخاري «يُبارك» مواقف دريان... ميقاتي ينتظر «الضوء الأخضر» السعودي للتأليف أو للتصريف الطويل

30
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مقال علي ضاحي في الديار:

مرة جديدة دار الفتوى محط انظار المراقبين، ومحطة لزيارات ديبلوماسية عربية ودولية، حيث زار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري دار الفتوى مؤيداً ومتضامناً . وتؤكد اوساط سنية واسعة الاطلاع ان الزيارة السعودية لدريان، تأتي في سياق الدعم المستمر من الرياض لدار الفتوى ولمفتيها، لا سيما ان عنده يصب كل الدعم السني، ويسعى النواب السنّة الى تكتل نيابي برعايته وبغطاء دارالفتوى.


وتكشف الاوساط ان البخاري اتى لتأييد مواقف المجلس الشرعي الاخيرة، والتي اكدت دعم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في جهوده لتأليف الحكومة، كما حمّلت العهد بشخص الرئيس ميشال عون مسؤولية تعطيل الحكومة، ولاحقاً الاستحقاق الرئاسي، كما حمّلته ضمناً مسؤولية تجاوز الدستور في الماضي والحاضر ومستقبلاً.

 

وتؤكد الاوساط ان البخاري وحتى اللحظة لم ينقل تأييد بلاده لأي تكتل سني او تجمع سني ما دامت ان اهدافه ليست واضحة...

 

وعلى ما يبدو، وفق الاوساط نفسها، ان «الضوء الاخضر» السعودي لميقاتي لتشكيل الحكومة لم يتوافر بعد، في ظل غياب الضمانات ان اي خطوة حكومية، اكانت توسيع الحكومة، او تشكيل حكومة جديدة او تغيير وزيرين في الحكومة المستقيلة واعادة نيلها الثقة...

 

كما تكشف الاوساط ان عدم وضوح الموقف السعودي، «يربك» ميقاتي والسنّة، فلا هو قادر على التشكيل، ولا يعرف مدى قابلية قبول حكومة تصريف الاعمال وقدرتها على ادارة الشغور الرئاسي، كما لا يعلم الى متى سيدوم هذا الشغور...

 

وتؤكد الاوساط ان فكرة عقد اجتماع سنّي موسع في دار الفتوى قائمة وموجودة، والعديد من زوار المفتي من رجال دين واحزاب ونواب ووزراء سابقين وحاليين، يلحون عليه لعقد اجتماع موسع للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، الذي يضم كل الوزراء والنواب السابقين والحاليين بالاضافة الى هيئات شرعية ودينية ومفتي المناطق، ولكن تريث المفتي يعود الى عدم نضوج الظروف المحلية وكذلك الاقليمية للقاء، اي بصريح العبارة ان السعودي «لا يغطي» بعد اجتماعاً مماثلاً، ما دامت خريطة الطريق ومقرراته واجندته السياسية لم تتحدد بعد.

 

كما تكشف الاوساط، ان التريث السعودي في لبنان عموماً، وفي اعادة الشمل السني خصوصاً، مرتبط بمصير المفاوضات مع ايران، وكذلك انتظار مصير الاتفاق النووي الايراني والاميركي والدول الخمس للبناء على طريقة تدخله وبوابة عودته الى لبنان.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout