حمدان ل "فيدرالية المذاهب والطوائف": أنتم جمعية دفن الدستور

A + A -

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي وقال:

يا فيدرالية المذاهب والطوائف ..

أنتم جمعية دفن الدستور اذا بعد في دستور معكم ..

الميقاتي رئيس مكلف فقط وبأقلية نيابية ب٥٤ صوتاً ..

الوزراء حتى كلمة تصريف أعمال لا تنطبق عليهم ..

الميزانية ونصبة "الكمبيالات كونترول" لا شرعية ولا دستورية، بل صفقة همايونية وتركيبة الحرامية يوسف خليل ورياض سلامة وعصابة الحاكمين ..

يا شعب لبنان، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بتغييب رئيس الجمهورية العتيد، عن سابق تصور وتصميم، وليلة خروجه من القصر الجمهوري: هم مغتصبي سلطة ..

يا شعب لبنان، وطنكم يلفظ أنفاسه الأخيرة كمشروع دولة لم يتحقق ..