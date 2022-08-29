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الصحافية صفاء درويش: هذا ما نُصح به ميقاتي!

29
AUGUST
2022
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كشفت الصحافية صفاء درويش عن جهودٍ مكثفة تُبذل منذ أيّام من أجل تشكيل الحكومة ولكن على عكس ما يتم ترويجه فإن المساعي ولو نجحت فهي لن تنجح بتشكيل حكومة خلال يومين، وإنّما الأمر يحتاج لوقت أطول.
كلام درويش أتى في حديث لموقع التيار كشفت فيه أن هناك من نصح الرئيس نجيب ميقاتي بتأخير التشكيل للحظات الأخيرة قبل مغادرة الرئيس عون للقصر الجمهوري ليتمكن من تحصيل شروطًا أكبر وحصة حكومية أكبر وفرض أسماء يريدها هو لن تمر في ظروف التشكيل الحالية.
هذا وتفيد معلومات درويش أنّ شكل الحكومة لن يختلف بتاتًا، في حال تشكّلها، عن شكل الحكومة الحالية مع تعديلات شكلية بسيطة، مع العلم أن نوايا التشكيل عندما تكتمل ستصطدم بلا شك بحائطي التمثيل الدرزي واسم وزير الطاقة الجديد، وهو ما يراوغ ميقاتي من أجل فرضهما على طريقته.
وعن عقدة التمثيل الدرزي رأت درويش أن الحل يتجسّد بايجاد شخصية وسطية يتفق عليها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مع المعارضة الدرزية وذلك عبر وساطة يجريها حزب الله والرئيس نبيه بري، فيما مسألة تسمية وزير الطاقة الجديد فالأمر يحتاج لتنازل ميقاتي نفسه.

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