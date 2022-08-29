living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

د.وسيم بزي للـtayyar.org: هذا هو جديد ملف ترسيم الحدود

29
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

موضوع ترسيم الحدود يغلي على نار حامية، وفي هذا الاطار أكد الباحث في الشأن السياسي الدكتور وسيم بزي للـtayyar.or أن الاميركيين حتى الآن لم يلتزموا بما تعهّد به آموس هوكشتاين في لقائه الاخير مع الرؤساء الثلاثة مجتمعين في قصر بعبدا، هو الذي تعهد أمامهم بأن يعود بردّ من جانب العدو بمهلة لا تتجاوز العشرة أيام وقد مضى على هذه الأيام العشرة أكثر من عشرين يوماً دون أن يظهر السيد آموس أو الرد الذي سينقله من الاسرائيليين.
وتابع بزي:"يبدو أنه بين إجازة صيفية يقضيها هوكشتاين مع عائلته في ايطاليا، وبين إرباك يسود إعلام العدو وتسريبات إعلامية متناقضة... الذي ظهر حتى الآن أن إدارة بايدن تخوض المعركة الانتخابية للثنائي لابيد-غانتس لدى العدو ولا تريد عودة بنيامين نتنياهو الى السلطة هناك وعلى هذه القاعدة يبدو أن المطلوب نزع فتيل التفجير عبر إبعاد المنصة انرجين باور عن حقل كاريش وكامل الشاطىء الاسرائيلي بانتظار تمرير الانتخابات الاسرائيلية والعودة الى إطلاق الدينامية".
وختم بزي:"السؤالان الكبيران يبقيان، هل لبنان معني بتفهم هذا الأمر؟ وكيف ستتصرف المقاومة أمام بدء ظهور هذه الحقيقة؟"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout