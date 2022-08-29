د.وسيم بزي للـtayyar.org: هذا هو جديد ملف ترسيم الحدود

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موضوع ترسيم الحدود يغلي على نار حامية، وفي هذا الاطار أكد الباحث في الشأن السياسي الدكتور وسيم بزي للـtayyar.or أن الاميركيين حتى الآن لم يلتزموا بما تعهّد به آموس هوكشتاين في لقائه الاخير مع الرؤساء الثلاثة مجتمعين في قصر بعبدا، هو الذي تعهد أمامهم بأن يعود بردّ من جانب العدو بمهلة لا تتجاوز العشرة أيام وقد مضى على هذه الأيام العشرة أكثر من عشرين يوماً دون أن يظهر السيد آموس أو الرد الذي سينقله من الاسرائيليين.

وتابع بزي:"يبدو أنه بين إجازة صيفية يقضيها هوكشتاين مع عائلته في ايطاليا، وبين إرباك يسود إعلام العدو وتسريبات إعلامية متناقضة... الذي ظهر حتى الآن أن إدارة بايدن تخوض المعركة الانتخابية للثنائي لابيد-غانتس لدى العدو ولا تريد عودة بنيامين نتنياهو الى السلطة هناك وعلى هذه القاعدة يبدو أن المطلوب نزع فتيل التفجير عبر إبعاد المنصة انرجين باور عن حقل كاريش وكامل الشاطىء الاسرائيلي بانتظار تمرير الانتخابات الاسرائيلية والعودة الى إطلاق الدينامية".

وختم بزي:"السؤالان الكبيران يبقيان، هل لبنان معني بتفهم هذا الأمر؟ وكيف ستتصرف المقاومة أمام بدء ظهور هذه الحقيقة؟"