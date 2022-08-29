اشتباكات أدّت لمقتل الرأس المدبّر... عملية نوعية لمخابرات الجيش!

A + A -

سلمت مخابرات الجيش اليوم الإثنين لأصحابهما بعد الظهر من مكتب مخابرات البقاع في بعلبك سياراتان مسروقتان الأولى من نوع بيكانتو حمراء والثانية كيا رمادية كانتا قد سرقتا من رياق في البقاع الاوسط وتمنين، بعلبك.



وتعقبت قوة من مخابرات الجيش أمس الأحد, بعد الظهر, عصابة سرقة السيارات مؤلفة من خمسة أشخاص يرأسها اللبناني م. ط وأربعة من أفراد العصابة من السوريين والمجنسين والسيارتين، على طرقات ترابية بين بريتال والطيبة شرقي بعلبك بواسطة الgps.



وخلال المطاردة أطلق أفراد العصابة النار على القوة الأمنية ما أسفر عن اشتباكات أدّت إلى مقتل الرأس المدبر العصابة م. ط. الملقب بالطيار وإصابة السوري علي وليد وتوقيف ثلاثة من افراد العصابة, ونقل علي وليد الى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.