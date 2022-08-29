منتخب لبنان الى نهائيات بطولة العالم لكرة السلة للمرة الرابعة

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تأهل منتخب لبنان للرجال في كرة السلة لنهائيات بطولة العالم التي تستضيفها خمسة مدن السنة المقبلة في الفيليبين واليابان واندونيسيا، بفوزه على مضيفه المنتخب الهندي 95 63 (الاشواط 27 - 17، 49 - 29، 71 - 42، 95 - 63) في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في ختام النافذة الرابعة.

وهذه المرة الرابعة يتأهل فيها لبنان لنهائيات بطولة العالم بعد 2002 و 2006 و 2010، علنا انه شارك في النهائيات الاخيرة ببطاقة دعوة خاصة "وايلد كارد"، بعدما سبق له التأهل مرتين من بوابة بطولة آسيا في 2001 و 2005، وقد حل وصيفا للصين وقتذاك في شانغهاي والدوحة على التوالي، قبل تغيير نظام التأهل لبطولة العالم.

وللمفارقة فإن لبنان قد حل وصيفا لأوستراليا في بطولة آسيا الاخيرة.