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رعد: بلد من دون حكومة لا يمكن أن يستقر والدلع في تأليفها لا محل له الآن

29
AUGUST
2022
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أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن بلدا من دون حكومة لا يمكن أن يستقر وضعه، معتبرا أن رالدلع الذي نعايشه في طريقة تأليف الحكومة لا محل له الآن، ونحن لا يعنينا من يأتي ومن يذهب ومن يعود، بل عوموا هذه الحكومة لتكون حكومة كاملة الصلاحيات.

وشدد على أن المطلوب منا أن نعي خطورة اللحظة التي نحن في صدد التصدي لها، وأن نتماسك داخليا وأن ننظم صفوفنا ونحرص على وحدتنا، وألا تأخذنا أمواج التفرقة لا على وسائل التواصل الاجتماعي و لا عبر التنافسات الداخلية على هذا الموقع.

وأشار رعد إلى أن آخر تقرير لديوان المحاسبة عن وزارة الإتصالات أنه في 2021 هناك 6 مليارات دولار هدرت ونحن نموت من أجل أن نجمع مليار دولار لنأتي بالأدوية المزمنة لمرضانا، وبين أيدينا 6 مليارات دولار نهدرها، والهدر هو التعبير الديبلوماسي عن السرقة.

وشدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات التي تتخذها الحكومات، وضرورة متابعة هذه الحكومات ومراقبتها للضغط عليها من أجل تحسين أدائها، أما أن نستسلم للعجز وأن نبدي عدم إهتمام وعدم تحمل مسؤولية، وقال:” هذا ما يريده عدونا لأنه لا يريدنا أقوياء وموحدين ولا يريد لنا استقرارا في بلدنا، إنما يريد أن يهيئ العوامل التي تؤدي إلى انقسامنا على المستوى الداخلي وضعفنا حتى يأتي إما غازيا أو مستخدما الضغوط من الخارج”.

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