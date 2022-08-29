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ماذا جاء في توصية لجنة الاشغال لحكومة تصريف الاعمال...بشأن الصوامع الجنوبية؟

29
AUGUST
2022
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عقدت لجنة الاشغال العامة والعمل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام والنواب الاعضاء. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.

اثر الجلسة، قال النائب عطية: "اليوم، درسنا موضوع حماية اهراءات القمح بعدما سقط القسم الشمالي من الصوامع، وأصدرنا توصية الى الحكومة بحماية وبقاء الصوامع الجنوبية، لانه عمليا كل المؤشرات الفنية تؤكد امكانية صمودها، فليس فيها اي شوائب ظاهرة الا عند المفاصل بين الاساسات والصوامع التي تحمل القمح، وهذه سيقام بشانها "ليزر سكان" بالتعاون مع نقابات المهندسين وخطيب وعلمي، فالحكومة كلفت "خطيب وعلمي" ونحن كلفنا نقابات المهندسين بلجنة تقنية تجمع الثلاثة سويا، ليصدروا توصية في اسرع وقت ممكن عما اذا كانت الركائز الاساسية غير متصدعة. وان كانت متصدعة سنقوم بعملية دعم بأقل كلفة ممكنة لتبقى الشاهد الصامد على هذه الجريمة النكراء التي حصلت باهمال من مسؤولي الدولة".

واوضح النائب عطية ان اللجنة الفنية تشكلت من 3 مكاتب، من نقابتي مهندسي الشمال وبيروت ومن "خطيب وعلمي" ومن لجنة نيابية فرعية للمتابعة يرأسها النائب فؤاد مخزومي مع بعض السادة النواب لمتابعة تنفيذ رفع القمح باسرع وقت ممكن، لان الهواء هناك تسمم وبشكل مؤذ، وهناك امراض صحية كبيرة. نناشد هيئة ادارة الكوارث وجميع المسؤولين والجيش، اليوم قبل الغد، هناك خطر من التلوث المائي ومن تلوث الهواء. اهالي بيروت والمنطقة يعانون كل يوم من حالات تسمم جديدة. الموضوع ليس للبحث سيكون هناك ادعاء قضائي وادعاء قانوني. هذا الاهمال غير مقبول".

وقال: "لجنتنا تناشد الحكومة والمسؤولين ووزارتي البيئة والاقتصاد التدخل لرفع القمح باسرع وقت ممكن. هناك توصية بحماية هذه الاهراءات، والمخطط التوجيهي يجب ان يلحظ المكان والموقع لتدعيمه باقل كلفة ممكنة ليكون الشاهد الصامت على الجريمة".

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