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الرئيس عون وقّع المرسوم القاضي بتوزيعها عن العام 2020: عائدات الصندوق البلدي المستقل 725 مليار ليرة

29
AUGUST
2022
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وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 9930 تاريخ 29 آب 2022، القاضي بتوزيع
عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2020 والتي بلغت 725 مليار ليرة لبنانية موزعة كالآتي:
- اولاً: 12% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، تخصص لاتحاد البلديات والتي يبلغ مجموعها 87 مليار ليرة
لبنانية، توزع وفقاً للتالي:
1- 60% بحيث يبلغ مجموعها 52 ملياراً و200 مليون ليرة لبنانية توزع على اساس عدد السكان
المسجلين في نطاق بلديات الاتحاد.
2- 40% بحيث يبلغ مجموعها 34 ملياراً و800 مليون ليرة لبنانية توزع على جميع الاتحادات بصورة
نسبية على اساس عدد البلديات التي يتألف منها كل اتحاد لكل قضاء، وتخصص لمشاريع التنمية
ونفقات الدروس في هذه الاتحادات.
- ثانياً: 88% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع تخصص للبلديات، والتي يبلغ مجموعها 638 مليار ليرة
لبنانية.

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