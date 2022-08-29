أمن الدّولة تسهم بحلّ أزمة تكدّس النفايات في الشوارع

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أسوةً بما قامت به لضبط بعض الأفران والسوبرماركت والمولّدات ومحطات الوقود، وبخاصة المخالفة منها، وبعد تكدّس النّفايات في شوارع بيروت في حرارة مرتفعة أسهمت في تفاقم المشكلة، وبعد اتصالات وردت لأمن الدّولة تشكو الأمر الحاصل، وعدم تمكّن سائقي شاحنات النّفايات من الدّخول إلى المطامر بسبب جمهرة عدد كبير من العمّال السوريين الذين قضى أحدهم منذ مدة بسبب دهس شاحنة له عن طريق الخطأ، عملت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – جبل لبنان، وبمؤازرة القوّة الضاربة في المديريّة، على فتح مكبّ الجديدة، وطرد كلّ من ليس لديه عمل فيه إلى الخارج، وتأمين الحماية لشاحنات النقل والكَنس للدخول والخروج منه، كما يجري حالياً جمع النفايات من معظم المناطق الساحليّة والمتوسطة، بمواكبة قوّة كبيرة من جهاز أمن الدّولة إلى حين انتهاء المهمّة.