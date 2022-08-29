الكتل الحارة الى انحسار في هذا اليوم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع بداية انخفاض بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يزيد من نسبة الشعور بالحر مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.



وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وتبلغ ذروتها اليوم الاثنين مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، يخف تأثيرها نسبياً اعتباراً من يوم الأربعاء على الساحل فيما يبقى تأثيرها على الداخل حتى بداية الاسبوع القادم .

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة.

ننصح بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة ونحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة اعتباراً من بعد الظهر، مما يزيد من الشعور بالحر مع التحذير الدائم من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.



الثلاثاء: قليل الغيوم مع بداية انخفاض بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يزيد من نسبة الشعور بالحر مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل والجبال ودون تعديل يذكر في الداخل، بحيث تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها مع ضباب كثيف على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ على الجبال الشمالية مساءَ.

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.



- الحرارة على الساحل من 26 الى 35 درجة ، فوق الجبال من 20 الى 31 درجة، في الداخل من 21 الى 40 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15و 40 كلم/س.

- الانقشاع: جيّد إجمالاً

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 85% .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,10

- ساعة غروب الشمس: 19,87