بالصورة-"بعد تحميله المسؤولية"...نادين الراسي تعتذر من وزير الأشغال من خلال ردها على الاعلامية زينب عواضة!

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بعد هجومها على وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وجهت الممثلة اللبنانية نادين الراسي إعتذارا له من خلال ردها على الاعلامية زينب عواضة على تويتر وقالت: “علي حمية بعتذر منّك أما المسؤول أو المتعهِّد اللي منفّذ الطريق هيك برجع بقلّك ألله يحرقلك قلبك متل ما عم تحرقوا قلوب الناس”.



وكانت عواضة أوضحت في تغريدة لها على صفحتها على تويتر موقف حمية من حادث السير الذي تعرض له الراحل جورج الراسي وقالت: “هالحاجز الاسمنتي موجود قبل ما يجي الوزير علي حمية بسنوات.. بمرة من المرات كنا حنموت بنفس المطرح! كلام نادين الراسي هو كلام حدا محروق قلبو والله يعينها بس الأكيد أنو مش علي حمية المسؤول عن هيدا الشي اللي أصلاً ما حدا معتبرو أنو فاصل غلط!

الله يصبر أهل جورج الراسي ويلطف بالجميع!”.