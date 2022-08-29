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المركزي يخفض نسبة دعم البنزين على سعر صيرفة... اليكم كم بلغت!؟

29
AUGUST
2022
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ذكر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أنّ "مصرف لبنان لا يزال يطبق سياسة رفع الدعم غير المباشر عن استيراد البنزين بتأمينه جزء من هذه الفاتورة وفقاً لمنصة صيرفة، على أن تؤمن الشركات المستوردة الجزء المتبقي من أسواق الصرافة الحرة".

ولفت إلى أنّ، "المعادلة كانت حتى الآن %55 صيرفة و%45 غير مدعوم، ولكن المركزي خفض في جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر اليوم نسبة صيرفة من 55 الى 40 بالمئة وارتفعت بذلك نسبة غير المدعوم الى 60 بالمئة".

وأشار إلى أنّه، "من الواضح أن التوجه لدى مصرف لبنان هو التوقف نهائياً عن تأمين الدولار من خلال منصة صيرفة ليصل الى معادلة صفر صيرفة و%100 سوق حرة غير مدعوم، ويبقى تحديد توقيت وتفاصيل التنفيذ لديه".

 


وأوضح أنّه، "في جدول اليوم لم يتغير سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة وثبت على 27200 ليرة، أما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لإستيراد المازوت والغاز و%60 من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الحرة الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً تراجع 1000 ليرة من 33400 إلى 32400 ليرة".

وأضاف، "ارتفعت صفيحة البنزين 95 اوكتان 5000 ليرة لتصبح 589000 ليرة نتيجة المعادلة بين شبه ثبات أو تراجع بسيط جداً لسعر الكيلوليتر المستورد مقابل ثبات سعر الدولار في صيرفة وتراجعه في السوق الموازية".

وختم البراكس، "أما صفيحة المازوت فانخفضت 4000 ليرة لتصبح 705000 ليرة نتيجة ارتفاع ثمن الكيلوليتر المستورد 26 دولار مقابل تراجع سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الموازية 1000 ليرة، اما قارورة الغاز فانخفض سعرها 11000 ليرة لتصبح 319000 ليرة".

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