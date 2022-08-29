مسؤول لبناني يعترف بأن مكان وقوع حادث الفنان جورج الراسي يتسبب بالحوادث بشكل دائم

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أثارت وفاة الفنان جورج الراسي، حالة كبيرة من الجدل منذ إعلان خبر مصرعه بحادث أليم صباح يوم السبت، في طريق عودته من سوريا إلى لبنان.

وقال المسؤول اللبناني محمود عجاج العضو في بلدية مجدل عنجر لبرنامج ET بالعربي، إن هذا "الحادث لم يكن الأول، الذي وقع في هذه المنطقة، وسبق وتكرر لعدة مرات".

وأوضح، أن "الحاجز الأسمنتي التي اصطدمت به سيارة جورج الراسي، يفصل بين سيارات النقل والسيارات الأخرى، ولكن الذي يسلك هذا الطريق لا يلاحظ هذا الحاجز، لاسيما أنه لا يوجد أي أدوات إنارة أو لوحات ارشادية تحذر السائقين من هذا الحاجز"