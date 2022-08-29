درغام: نحن أمام اسبوع حاسم حكوميا وهناك توافق بين الرئيسين على العناوين العريضة

A + A -

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أن "الأمل لا يزال كبيراً بتشكيل حكومة جديدة وأتوقع أن يكون هذا الأسبوع حاسماً وهناك توافق على العناوين العريضة رغم بعض التباينات".

وشدد في حديث لـ"صوت كل لبنان""93.3" على أن "في حال تعذّر تشكيل الحكومة فإنّ العواقب ستكون كبيرة على الجميع وبالتالي لا مصلحة لأحد بعرقلة أو تأخير التأليف".

ورأى أن "هناك أفكار طرحها رئيس الجمهورية ويتم النقاش حولها وليست شروطاً ونحن أمام أزمة نظام حيث لا آليات دستورية واضحة لحلّ الخلافات".

ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية يحترم الدستور ومن يعرفه يعرف أنّه سيغادر القصر ليل 31 تشرين الأول".