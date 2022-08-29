عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 آب 2022

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الأخبار: مختلس... بالوثائق

اسرائيل تهرب من المواجهة: تأجيل الاستخراج وعرض حلّ يرفضه لبنان

نداء الوطن: "فتنة" التأليف: "يا غيرة" الطائفة!





الديار: تحرير سعر صرف الليرة مُقابل الدولار الأميركي له تداعيات كارثيّة.. وهذه أهمّها

توحيد سعر الصرف في الموازنة هو المدخل الوحيد الى استعادة الإنضباط المالي

أكثر من 45% من استيراد لبنان يذهب الى التهريب.. والدوافع ربحيّة بحت



البناء: واشنطن وبروكسل وطهران: نحن على الطريق الصحيح نحو إنجاز الاتفاق… والتفاوض يتقدّم / ميقاتي يتهرّب من تقديم صيغة نهائيّة للكابيتال كونترول… ورعد: هناك مَن يريد رهن لبنان للخارج / حردان: لبنان في عين العاصفة والردّ إنجاز الاستحقاقات… ونشكر الأسد لحرصه على حزبنا/





اللواء: دار الفتوى يدعم ميقاتي ويطالب برئيس يحترم القسم ويلتزم به

عون يتراجع ويفتح الباب للقاء مع الرئيس المكلف.. وتجنب أزمة بنزين بعد تراكم النفايات

الجمهورية: الحكومة رهن الإتفاق على وزيرين

l'orient le jour: Malgré le bras de fer confessionnel, les efforts se poursuivent

Une rencontre devrait avoir lieu cette semaine entre Michel Aoun et Nagib Mikati.