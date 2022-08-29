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أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 آب 2022

29
AUGUST
2022
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول سياسيّ مخضرم إن الشروط المطلوبة للتوافق على حكومة جديدة تتصل بالتوازنات بين طرفين رئيسيين الأول هو رئيس الجمهورية مدعوماً من حزب الله، والثاني هو الحلف الواقف وراء رئيس الحكومة وهي توازنات ستحكم انتخاب رئيس الجمهورية والفشل في الحكومة يعني الفراغ الرئاسيّ.



كواليس

يقول دبلوماسي أوروبي إن المهلة التي حدّدها الأميركيون والرئيس الأوكراني لتغيير الوضع العسكري في أوكرانيا تنتهي في نهاية شهر آب دون أن يكون قد تغيّر شيء ويفترض أن يستخدم الرئيس الأميركي معادلته الأفغانية التي تقول ما لم يتحقق حتى اليوم لن يتحقق لو بقينا عشرين سنة أخرى.

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتم تسريب تسجيلات صوتية يتحدث صاحبها عن نصائح في كيفية التصرف بعد دخول قوات «حزب الله» إلى الجليل كمرحلة أولى قبل الوصول إلى المدن الكبرى وطرد الإسرائيليين من المستوطنات ونقل الفلسطينيين من المخيمات إليها.

 

تتساءل أوساط مراقبة عما إذا كان الرئيس المكلف سيعمد إلى نسف التشكيلة التي قدمها والذهاب إلى حكومة تضم أسماء تمثل التوازنات الجديدة بعد الإنتخابات في حال التأكد من عدم إجراء الإنتخابات الرئاسية على رغم علمه أن عون لن يوافق عليها.

 

 


اللواء: أسرار

همس
جرت إتصالات سريعة بين مرجعيات روحية وسياسية إسلامية لتدارك ردود الفعل الغاضبة على تصريح السفير الإيراني السيئ على باب دار الفتوى!


غمز
تم حذف إسم مستشار رئاسي من لائحة وزراء الدولة السياسيين في حال تم التوافق على حكومة ثلاثينية في اللحظة الأخيرة!


لغز
رغم سياسة التمييز المتبعة بوقاحة في توزيع ساعات التغذية الكهربائية بين طرابلس ومناطق شمالية أخرى، فإن نواب الفيحاء لم يحركوا ساكناً في رفض سياسة المكيالين تحقيقاً لمصالح إنتخابية وحزبية شمالية!

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