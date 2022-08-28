من هو متعهد الطريق التي أودت بحياة جورج الراسي وزينة المرعبي؟

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كشف الإعلامي هادي الأمين ما يلي :" متعهد اشغال طريق المصنع التي اودت بحياة الفنان جورج الراسي هو ق.ح ويبدو انه اوقف الاشغال بسبب مستحقات كانت غير مدفوعة لصالحه. في لجنة اشراف ولجنة استلام ومديرية اقليمية وقعوا عالكشف قبل الدفع.يجب على الوزير علي حمية فتح ملف متعهدي الجمهورية على مصراعيه واحالتهم امام القضاء. مجلس الانماء والاعمار هو من قام بتلزيم مشروع طريق المصنع وانشاء الفاصل الاسمنتي الذي تسبب بالحادث الذي اودى بحياة الفنان جورج الراسي ،كل مصائب هذه البلاد لمجلس الانماء و الاعمار يد فيها، والسؤال كيف استلمت الوزارة هذه الاشغال غير المنتهية وغير المطابقة للمواصفات؟؟ "