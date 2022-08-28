وزارة الثقافة تدعو اللبنانيين للتصويت بكثافة لفرقة مياس

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تمنت وزارة الثقافة في بيان على اللبنانيين في الوطن والمنتشرين في أصقاع العالم دعم فرقة “مياس” من خلال التصويت لها بكثافة في الـ6 من شهر أيلول المقبل بعد ان وصلت الى المرحلة النصف نهائية في برنامج America’s Got Talent



يشار إلى أن فرقة “مياس ” المميزة قد وصلت الى هذه المرحلة بعد ان ابهرت لجنة التحكيم وحصلت على “الباز الذهبي” Golden Buzzer.

وكان وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد المرتضى قد غرد على حسابه عبر التوتير :”فرقة “مياس” تمثل التنوع والتناغم ببعديهما الوطني والثقافي الفني.



قلوبنا معهم، لبنان موحد خلفهم، واصوات اللبنانيين هنا وفي المهجر يجب ان تكون لهم وبكثافة!”