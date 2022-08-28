السيد: لماذا هذه السعدنات وتضييع الوقت؟!

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غرد النائب جميل السيد عبر “تويتر”، قائلاً: “بإختصار حكومة ميقاتي مستقيلة ولم يجمعها مرّة حتى لا يخالف الدستور!! وهنالك إحتمال فراغ في رئاسة الجمهورية لا يصحّ أن ترثه حكومة مستقيلة في بلد ينهار، والحل ببساطة أن يطلب ميقاتي ثقة مجلس النواب بحكومته الحالية كلّها كي تملأ فراغ الرئاسة إذا حصل، فلماذا هذه السعدنات وتضييع الوقت؟!”.

واضاف السيد: “أمّا إذا كانت نيّة ميقاتي وآخرين أن يحكم البلد بعد الفراغ بحكومة مستقيلة أو بحكومة يستفرد فيها وحلفائه، فهذا يعني فقط أنهم يخططون لإستمرار الفراغ وعدم إنتخاب رئيس! إنتخبوا رئيساً أو ثبّتوا شرعية الحكومة الحالية، أو ما حدا يعتب على حدا إذا كل طرف فصّل الدستور وفسّره على قياسه..”.