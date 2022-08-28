"ملثمون حرقوا سيارته".. تفاصيل عن محاولة إغتيال "سابقة" للراحل جورج الراسي

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كشف الفنان الراحل جورج الراسي، الذي لقي مصرعه فجر اليوم السبت، إثر حادث مروري مروّع فجر أمس السبت على طريق المصنع، في مقابلة مع موقع "my lady" عام 2016، أنه تعرض لمحاولة قتل مدبرة ونجا منها بالصدفة حينذاك.

وقال عنها: "هناك من استأجر قتلة ودفع لهم المال لقتلي. وقع الحادث عندما عدت من البحر مع جويل وابننا جو، ويبدو أن أحدهم كان يراقبني، وعندما وصلت في سيارتي إلى ساحة الانتظار، شعرت بأن هناك خطرًا يحدق بي، لذلك بسرعة نزلت من السيارة، وكان عدد من الملثمين على دراجات نارية يتجهون مقابل سيارتي من الجانب الآخر من ساحة الانتظار، وألقوا عليها بالبنزين وأشعلوا فيها النيران، معتقدين أنني مازلت في الداخل، بهدف حرقي وقتلي حيث كانت هناك سيارة تراقب تحركاتهم".