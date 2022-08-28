عناوين الصحف ليوم الأحد 28 آب 2022

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الديار: لبنان في مرحلة خطرة جداً... القوى السياسية متأهبة وتتحضّر لسيناريوهات ما بعد 31 تشرين

الأزمة تكبر: عون يؤكد التزامه بقسمه الدستوري والتفاف سني حول ميقاتي

عشرة دولارات ربحاً على كل صفيحة بنزين مهرّبة و25 ألف ليرة على كل ربطة خبز مهرّبة

النهار: تجدد المحاولات لتسوية حكومية وبعبدا تنفي"الافتراءات"

الشرق الأوسط: «تحذير» دولي لعون من البقاء في بعبدا والخروج على الدستور

ميقاتي يتحصن بالصمود ولن يسمح بالانقلاب على «الطائف»



الأنباء الكويتية: استمرار التراشق «بالاجتهادات» الدستورية.. مرشح رئاسي يشير إلى زوجته «الإيرانية» وسيدتان تعتزمان منافسته

الفريق الرئاسي يواصل الترويج لحكومة انتقالية.. وبري يخرج عن صمته الأربعاء

الوطن السورية: من أكثر الأوامر الخاصة بالتسريح شمولاً ويحقق العدالة بين جميع الملتحقين بالخدمة الاحتياطية … الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يخص الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح