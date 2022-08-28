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الوطن السورية: لبنان: يجب تهيئة بلد مضيف للاجئين غير القادرين على العودة إلى سورية!

28
AUGUST
2022
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الوطن السورية: أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور الحجار أن «لبنان حسم وضعه بشكل حازم أنه لا يمكنه أن يكمل بهذه الطريقة» فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، موضحاً أن «قرارنا واضح بأن يتم تهيئة بلد مضيف في عواصم القرار لغير القادرين على العودة إلى سورية».

 

وفي حديث لقناة «الجديد» أشار الحجار إلى أن هناك حلحلة مع الدول المانحة وقدرة على الدخول من جديد إلى التفاوض.

 

وأشار الحجار إلى أن المجتمع الدولي بدأ يستمع إلى الموقف السياسي اللبناني حول قضية النازحين.

 

واعتبر الحجار أن القرار بشأن اللاجئين بيد الدولة اللبنانية وهي «تعلم مصلحتها جيداً وهي مع المجتمع الدولي، ولذلك «سيكون هناك لقاءات حوارية على مستوى عالٍ مع الأمم المتحدة خلال الأسبوع المقبل».

 

وسبق أن جدد الحجار في العاشر من الشهر الجاري تأكيد أن التواصل بين الجانب اللبناني والسوري لم ينقطع يوماً إن في موضوع اللاجئين السوريين أو غيره.

الوطن السورية
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