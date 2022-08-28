الديار: المقاومة على استنفارها جنوباً... ومنع جزئي لسفر الكوادر الى العراق

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الديار: علي ضاحي-

ايام ويقترب بدء شهر ايلول والذي حدده العدو الصهيوني موعداً لبدء التنقيب عن الغاز في حقل كاريش المحتل. وسواء قام العدو بذلك ام لم يقم بالتنقيب، او اجّل التنقيب تلافياً للحرب مع المقاومة ومنع تحقيق وعد سيدها، فإن المقاومة ليست معنية بما يصدر عن العدو وليست معنية لا بتطمينه ولا بتحقيق مراده عبر بث "تطمينات"، عن تأجيل التنقيب الى ما بعد الانتخابات التشريعية المبكرة.



وفي الايام الماضية حفلت الساحة الشعبية واللبنانية بجملة من الشائعات والخبريات متعلقة بالمقاومة وحركتها الميدانية واستنفارها والحرب المحتملة في ايلول، مع تأكيد للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انه على وعده وعهده للمقاومة واهلها، وان الفرصة الاخيرة لا تزال قائمة في انتظار عودة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين وحمله الاجوبة اللبنانية المطلوبة حول المفاوضات غير المباشرة والترسيم.

وتؤكد اوساط واسعة الإطلاع على اجواء المقاومة وحزب الله، ان معظم ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وعبر جهات معينة، هدفه اثارة القلق والخوف في صفوف الناس، ولا سيما في صفوف جمهور المقاومة وكذلك لاستجلاب ردات فعل سلبية من الجمهور الآخر وللتصويب على موقف المقاومة ووعد سيده وتوهينه والحط من قيمته.

وتكشف الاوساط ان المقاومة على استنفارها جنوباً، وهي في حالة تأهب ومن الطبيعي ان تحافظ على جهوزية كوادرها وقادتها.

وهي لذلك قامت بمنع جزئي لكوادرها من السفر الى العراق وليس عائلاتهم لزيارة المقامات والاضرحة المقدسة مع اقتراب اربعين استشهاد الامام الحسين وذلك هو تدبير طبيعي وروتيني بسبب الاوضاع في الجنوب.

ولا تخفي الاوساط وجود استعداد كامل وتحسب لاحتمال حرب محدودة مع العدو في ايلول، ومن دون تحديد مدتها او شكلها وطبعاً، ومن دون الجزم بوقوعها كيلا يخاف الناس ويقلقوا.

في المقابل عاد الغموض ليسود موعد عودة هوكشتاين وسط ترجيحات ان تكون بين نهاية آب واول ايلول المقبل.

ولكن اوساط دبيلوماسية غربية في بيروت تؤكد لـ"الديار"، انها لم تتبلغ اي موعد لزيارة الموفد الاميركي، كما لم تتبلغ اي اجندة للقاءاته او طلب مواعيد له، كما جرت العادة وهو امر يتم عادة من قبل السفارة الاميركية في عوكر قبل اسبوع، من زيارة اي موفد اميركي اكان هوكشتاين او غيره الى لبنان ولترتيب البروتوكول والتدابير الامنية واللوجستية.

وتشير هذه الاوساط الى احتمال ان تتبلور زيارة هوكشتاين في الايام المقبلة، بعد اجرائه سلسلة اتصالات بالجانب اللبناني الممثل بنائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ووزير الطاقة الصهيونية منذ ايام عله يحمل جديداً في جعبته.