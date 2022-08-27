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إشكال في جديدة المتن على خلفية الإطفاء العشوائي لمولد الكهرباء

27
AUGUST
2022
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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن إشكالا في منطقة جديدة المتن، كاد أن يتطور أكثر، بعدما قرر أصحاب أحد المولدات، المعروف بمولد مشعلاني، تمديدا عشوائيا إضافيا للتقنين الكهربائي، بدءا من السادسة من مساء اليوم، وحتى الحادية عشرة، من دون سابق إنذار. فقوبل التقنين الإضافي العشوائي بموجة غضب وسخط، وتجمهر المشتركون بالقرب من المولد، في شارع كنيسة مار أنطونيوس، وأجريت الاتصالات فأعاد صاحب المولد تشغيله ليلا وسط سخط المشتركين وغضبهم.

إشارة إلى ان المولد المذكور يخضع للتقنين من الثامنة صباحا وحتى العاشرة، وكذلك من الثالثة فجرا وحتى السابعة صباحا، هذا إذا ما قرر صاحب المولد تمديدا إضافيا للتقنين في عز السهرة، أي من السادسة مساء وفي شكل عشوائي

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