قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في الحدت بالجرم المشهود

م. م. (مواليد العام 1974، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ومخدرات، ومطلوب بموجب /3/ ملاحقات قضائية بحرمي سرقة وتهريب.

بتاريخ 23-8-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الحدت خلال قيامه بترويج المخدرات، وعثرت بحوزته على مسدس حربي، وبتفتيشه والسيارة ضبطت ما يلي: /62/ علبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين زنتها حوالى /339/ غ، /11/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز كوكايين زنتها حوالى /51/ غ، /11/ مظروفا من مادة الكوكايين زنتها حوالى /19/ غ، هاتفين خلويين، مبلغ مالي عبارة عن /51/ دولار أميركي و/9,000.000/ ل.ل.

بالتحقيق معه، اعترف بأنه ينشط بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في منطقة الحدت ومحيطها على متن السيارة التي جرى ضبطها، وبالاستعلام عنها تبين ان اللوحة الموضوعة عليها مزورة وغير عائدة لها.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، كما تم حجز المركبة الآلية، بناء على اشارة القضاء”.