حريق قرب معمل دير عمار

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ 7 أشخاص من عمال معمل دير عمار الحراري لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنية أصيبوا بحالات اختناق ورضوض، أثناء مساعدتهم في إخماد حريق اندلع في أعشاب يابسة وقصب قرب المعمل.

وكان الحريق الذي أخمد ليل أمس تجدد صباح اليوم، وامتدت النيران نتيجة سرعة الرياح إلى جوار المعمل واقتربت منه، ما استدعى حضور فرق الإطفاء إلى المكان على الفور، حيث عملت على إخماده قبل تمدده إلى داخل المعمل.

وأسعف عناصر فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر المصابين قبل نقلهم إلى مستشفيات المنطقة وطرابلس لتلقي العلاج اللازم.