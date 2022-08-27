هذا ما أكده مصدر أمني... "معطيات جديدة" حول حادث الفنان جورج الراسي!

A + A -

كشف مصدر أمني لقناة الـ”OTV” معطيات تتعلّق بالحادث المروّع الذي أودى فجر اليوم بحياة الفنان جورج الراسي والشابة زينة المرعبي التي كانت برفقته عند نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا.

وأشار المصدر الأمني إلى أنّ “فرضية السرعة الزائدة تبقى قائمة في حادث جورج الراسي وسبب الوفاة هو قوة الاصطدام بالفاصل الاسمنتي كما وأن لا اصطدام بين سيارة جورج الراسي وسيارة أخرى”.

وأوضح المصدر أنّ “التحقيق بالحادث جار من قبل مفرزة سير شتورا وبإشراف النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات حيث تم الكشف على جثّتَيْ الضحيتين من قبل الطبيب الشرعي”.

وتوفّي فجر اليوم السبت، الفنان جورج الراسي، بحادث سير مروّع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام، كما أفيد أيضاً عن وفاة الشابة زينة المرعبي كانت ترافق جورج في السيارة.