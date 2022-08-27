"آب اللّهاب"...هذا ما يحمله طقس الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع إرتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانا مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية كما ننصح بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من شرب المياه.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحالة العامة: كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وتبلغ ذروتها يوم الاثنين مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، يخف تأثيرها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

(معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة).

ننصح بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة ونحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.



- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم مع رياح ناشطة خاصة جنوب البلاد وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع نسبة رطوبة منخفضة مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ننصح بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من شرب المياه. الأحد: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانا مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية كما ننصح بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من شرب المياه. الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر مع التحذير الدائم من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. الثلاثاء: قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من نسبة الشعور بالحر وبقاء التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.



- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 الى 36 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 37 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نهارا، شرقية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.



- الانقشاع: جيد إجمالا.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. حرارة سطح الماء: 30°م.



- الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,08 ساعة غروب الشمس: 19,11