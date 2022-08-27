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أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنه "لا يعارض مبدأ إستيفاء المدارس الخاصة أموالا بالدولار بما يسهم بتعزيز رواتب المعلمين، شرط أن تبادر إدارات هذه المدارس إلى التصريح عن حجم الأموال المدفوعة من خلال الموازنات المرفوعة إلى وزارة التربية".





وكشف الحلبي في حديث اذاعي، أنه سيزور الأسبوع المقبل الديمان للبحث مع البطريرك في موضوعي الأقساط بالدولار والمناهج التربوية.



ولفت إلى أن "ورشة تحديث المناهج مستمرة، وهناك لجان متخصصة لمتابعة المشروع وفي العام 2024-2025 ستصدر المناهج الجديدة".



وأكد أن "المتعلمين السوريين لن يندمجوا بالتعليم الرسمي قبل الظهر، وهذه المواضيع غير مطروحة"، معتبرا أن "هذه مؤامرة على التعليم الرسمي، لعدم تشجيع الأهل على تسجيل أولادهم بالمدارس الرسمية"، مؤكدا أن "التمويل لتعليم النازحين متوافر من المؤسسات الدولية".



وعن الجامعة اللبنانية، أشار الحلبي إلى أن "المساعي مستمرة لتأمين تمويل يتيح فك إضراب الأساتذة وتأمين الرواتب اللائقة لهم".