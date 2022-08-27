عناوين الصحف ليوم السبت 27 آب 2022

الأخبار: النووي الإيراني: إسرائيل أمام «كارثة استراتيجية»
صفر كهرباء خلال أسبوعين؟
تذبذب تركيّ حيال سوريا: عودةٌ إلى لغة التهديد
الديار: حلول ترقيعية تُؤخر العتمة الشاملة...
المشاورات الحكومية تتحول «عن بُعد»
إحتمال الحرب يتقدّم مع تأخّر الرد «الاسرائيلي» بملف الترسيم
نداء الوطن: عون "يزكزك" ميقاتي بشرف الدين... وجنبلاط يردّ "على طريقته"
أسبوع حكومي "حاسم": هل تخرج مراسيم التأليف من "حارة حريك"؟
اللواء: بعبدا تحضّر للانقلاب على الطائف.. و«الثنائي» لحكومة تُبعد المخاطر الدستورية والأمنية
«عتمة العهد» دخلت حيِّز التنفيذ وفياض لرفع التعرفة.. والترسيم البحري بين باسيل وبو صعب
البناء: سجال واتهامات بين لبيد ورئيس الموساد حول الموقف الأميركيّ من الاتفاق النوويّ مع إيران نيويورك تايمز: محور المقاومة قرّر الردّ على الغارات «الإسرائيليّة» باستهداف المواقع الأميركيّة مأزق حكومة ميقاتيّ مع صندوق النقد يرفع أسهم الحكومة الجديدة… رغم السجالات مع بعبدا
النهار: أزمة الطاقة تسابق تصعيداً واسعاً لصراع الرئاستين
الجمهورية: ضياع على باب مهلة الستين يومًا
l'orient le jour: Présidentielle : Bkerké se positionne au-dessus de la mêlée