عناوين الصحف ليوم السبت 27 آب 2022

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الأخبار: النووي الإيراني: إسرائيل أمام «كارثة استراتيجية»

صفر كهرباء خلال أسبوعين؟

تذبذب تركيّ حيال سوريا: عودةٌ إلى لغة التهديد



الديار: حلول ترقيعية تُؤخر العتمة الشاملة...

المشاورات الحكومية تتحول «عن بُعد»

إحتمال الحرب يتقدّم مع تأخّر الرد «الاسرائيلي» بملف الترسيم



نداء الوطن: عون "يزكزك" ميقاتي بشرف الدين... وجنبلاط يردّ "على طريقته"

أسبوع حكومي "حاسم": هل تخرج مراسيم التأليف من "حارة حريك"؟





اللواء: بعبدا تحضّر للانقلاب على الطائف.. و«الثنائي» لحكومة تُبعد المخاطر الدستورية والأمنية

«عتمة العهد» دخلت حيِّز التنفيذ وفياض لرفع التعرفة.. والترسيم البحري بين باسيل وبو صعب

البناء: سجال واتهامات بين لبيد ورئيس الموساد حول الموقف الأميركيّ من الاتفاق النوويّ مع إيران نيويورك تايمز: محور المقاومة قرّر الردّ على الغارات «الإسرائيليّة» باستهداف المواقع الأميركيّة مأزق حكومة ميقاتيّ مع صندوق النقد يرفع أسهم الحكومة الجديدة… رغم السجالات مع بعبدا





النهار: أزمة الطاقة تسابق تصعيداً واسعاً لصراع الرئاستين



الجمهورية: ضياع على باب مهلة الستين يومًا



l'orient le jour: Présidentielle : Bkerké se positionne au-dessus de la mêlée