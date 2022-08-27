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عناوين الصحف ليوم السبت 27 آب 2022

27
AUGUST
2022
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الأخبار: النووي الإيراني: إسرائيل أمام «كارثة استراتيجية»

صفر كهرباء خلال أسبوعين؟
تذبذب تركيّ حيال سوريا: عودةٌ إلى لغة التهديد

 

 

 


الديار: حلول ترقيعية تُؤخر العتمة الشاملة...
المشاورات الحكومية تتحول «عن بُعد»
إحتمال الحرب يتقدّم مع تأخّر الرد «الاسرائيلي» بملف الترسيم

 

 

 


نداء الوطن: عون "يزكزك" ميقاتي بشرف الدين... وجنبلاط يردّ "على طريقته"
أسبوع حكومي "حاسم": هل تخرج مراسيم التأليف من "حارة حريك"؟

 

 



اللواء: بعبدا تحضّر للانقلاب على الطائف.. و«الثنائي» لحكومة تُبعد المخاطر الدستورية والأمنية
«عتمة العهد» دخلت حيِّز التنفيذ وفياض لرفع التعرفة.. والترسيم البحري بين باسيل وبو صعب

 

 

 

البناء: سجال واتهامات بين لبيد ورئيس الموساد حول الموقف الأميركيّ من الاتفاق النوويّ مع إيران نيويورك تايمز: محور المقاومة قرّر الردّ على الغارات «الإسرائيليّة» باستهداف المواقع الأميركيّة مأزق حكومة ميقاتيّ مع صندوق النقد يرفع أسهم الحكومة الجديدة… رغم السجالات مع بعبدا

 

 



النهار: أزمة الطاقة تسابق تصعيداً واسعاً لصراع الرئاستين

 

 

 


الجمهورية: ضياع على باب مهلة الستين يومًا

 

 

 


l'orient le jour: Présidentielle : Bkerké se positionne au-dessus de la mêlée

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