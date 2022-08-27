أسرار الصحف ليوم السبت 27 آب 2022

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

نقل مصدر ماليّ في الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدوليّ أن الحكومة في مواجهة مع الصندوق حول أمرين، إصرار الصندوق على موازنة تتضمّن تعديلاً للرواتب وتوحيد أسعار الصرف، مقابل تمسك الحكومة بحلول مجزّأة ومؤقتة للرواتب وتمرير الدولار الجمركيّ.





كواليس

قال مجلس خبراء الطاقة في الاتحاد الأوروبيّ وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة راند الأميركيّة إن القرارات الخاطئة بالاعتماد الأحادي على الموارد الروسيّة للطاقة لا يمكن حله بالعودة الى موارد معادية للبيئة وإن المراجعة السياسية واجبة للوصول الى تسوية سياسية منعاً لكارثة محققة.

نداء الوطن: خفايا

يتردد أن إدارة الميدل ايست تكبّدت حوالى مئة الف دولار كتعويض للسلطات اليونانية بعد حادث اعتراض احدى طائرات حلف الناتو إحدى طائرات الشركة بسبب الخطأ الذي حصل خلال رحلة آتية من مدريد.

علم ان وزارة الاعلام قد تبلغت قرار شورى الدولة في المراجعة المقدمة من الزميلة لور سليمان والمتعلق بإبطال إقالتها من منصبها كمديرة للوكالة الوطنية للإعلام ولم يعرف كيف ستتعاطى معه.

اللواء: أسرار

همس

تستبعد جهات لبنانية ودولية حدوث تصعيد جنوباً في المهل المحددة سابقاً، بانتظار استحقاقات أكثر تعقيداً في عواصم عدّة..



غمز

أدى عرض فيول من دولة تتقاطع خلافات قوية حولها إلى تعميق التباعد بين عدد من الوزراء ورئيسهم في حكومة تصريف الأعمال..

الجمهورية: أسرار

إتصالات تطالب دولة عربية باسترداد أحد الرعايا

جرت إتصالات بعيدة من الأضواء تطالب دولة عربية باسترداد أحد رعاياها المقيم في لبنان منذ 8 سنوات لأسباب سياسية بعد تدخّل منظمات دولية لصالح عدم تسليم الموقوف الذي يحظى بحق الحماية الأممية.

ضجة فإعادة نظر

سيعاد النظر في مسألة تحديد سعر خدمة إدارية بالغة الأهمية بعد الضجة التي أثيرت أخيراً إعتراضاً على ارتفاع الرقم ولم يُطوَ الموضوع بعد.



مستشارون وراء التصعيد

أكد متابعون للسجال بين بعبدا والسراي أن المستشارين هم وراء التصعيد خصوصاً بعد تصريح شخصية زارت القصر الجمهوري.