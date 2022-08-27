طائرة متجهة من بيروت إلى لندن.. ماذا حصل؟!

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شهدت العاصمة اليونانية أثينا، ليل الجمعة – السبت، هبوطاً اضطرارياً لطائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" (الميدل إيست) كانت في طريقها من بيروت إلى العاصمة البريطانية لندن بسبب "صوت مجهول" في المحرّك.

وهبطت الرحلة التي كانت متّجهة من بيروت إلى مطار "هيثرو" في العاصمة اليونانية أثينا على خلفية "صوت مجهول" سمع في أحد محرّكات الطائرة.

وعلى الفور، تمّ إخلاء الركّاب من الطائرة ونقلهم إلى مكان مخصّص لهم في مطار أثينا، فيما تعمل شركة الـ"ميدل إيست" على إرسال طائرة ثانية لنقل الركاب من أثينا إلى لندن.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مطار "هيثرو" اللندني" يتوقّف عن العمل ليلاً حيث تعود حركة الطيران منه وإليه عند السادسة صباحاً.