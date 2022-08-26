بيرم: "راتبي فقط 8 مليون وأشعر بجميع الموظفين"

A + A -

لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم اليوم الجمعة الى أن "راتبي اليوم فقط 8 مليون ليرة، لذلك أشعر بجميع الموظفين، وأضم صوتي لمعاناتهم لأن رواتبعم ما زالت على سعر الصرف 1500".



وأكد بيرم في حديث عبر قناة المنار، على "ضرورة الإستمرار بالمناضلة، لكن ليس هناك إيرادات للدولة التي غالباً تأتي من المعاملات، لافتاً الى أن "أغلب الإضرابات تسبب بخسارة 12 مليار ليرة يومياً".



وقال: "انا اتحفظ وابتعد عن كلمة الإضراب المفتوح، وانا من الطبقة الفقيرة لكن أمثل دوري الوزاري، واتبنى وجع الموظفين والدولة يجب أن ترعى أبنائها".

وأضاف: "لدي الكثير من الشكاوى، لكنني لا احب التحدث في التفاصيل".