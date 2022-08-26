بيانٌ من القرم عن الترقيات في وزارة الإتصالات

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، بيان جاء فيه: "طالعنا بيان لتيار سياسي بجملة إفتراءات وأضاليل تحمل الكثير من التجني وذر الرماد في العيون، وكعادة المتضررين من أي قرار محقّ يأخذه وزير الإتصالات جوني القرم يتلطون ويتذرعون بالحقوق الطائفية ويلعبون على الوتر المناطقي والطائفي لفرض واقع ما يندرج تحت وصف الإبتزاز".



وأضاف، "فالتعيينات التي أقرها الوزير القرم أتت من المنظار المهني الصرف وليس طبعاً من منظار طائفي ومن صدر بحقهم الترقية هم ذات كفاءة وذوو الخبرة المطلوبة، وهذا من ضروريات العمل وحرفيته واستناداً إلى معايير الاقدمية والاحقية بعيداً كل البعد من المحسوبيات والتمريرات، والدليل على ذلك أن الترقيات طالت كل الطوائف والمذاهب بصرف النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية".