وهاب في سلسلة تغريدات: "الذين إعتبروا القرار نصراً هم مجموعة جهلة"

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غرّد الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر تويتر وكتب: "القرار الصادر عن وزير الطاقة حول تغذية القرى المجاورة لمحطات الليطاني هو "سراب" فاقد القيمة و فارغ المضمون؛ ينص على وضع فائض الانتاج على شبكة ٦٦ ك.ف وهو ما يحدث من سنوات".

وأضاف:"هذا القرار يعني انقلاب المعنيين على قرار مجلس ادارة كهرباء لبنان بتوسعة محطة الاولي لربط بلدات اضافية عليها في الاقليم و الشوف و جزين؛ ما يعني حرمان هذه البلدات من الاستفادة المباشرة من محطات الليطاني."

وختم:"الأغبياء الذين إعتبروا القرار نصراً هم مجموعة جهلة فقدوا أعصابهم عندما بدأ العمل الجدي على الحل المستدام فتسنت الفرصة للممسكين بقرار الكهرباء للركوب على ظهورهم و اجهاض المشروع والضحك عليهم."